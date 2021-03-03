В Саратове хозяин комнаты сломал шею жильцу

Мужчина сознался и раскаялся Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Саратове продолжается расследование уголовного дела о смерти 43-летнего мужчины, тело которого было найдено около общежития на улице Аэропорт СХИ 22 февраля.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что привело к смерти человека, предъявлено 31-летнему мужчине.

По версии следствия, он снимал комнату в общежитии и 21 февраля к нему пришел владелец квартиры. Мужчины решили выпить, но ночью жилец принялся ругаться, хамить и даже ударил хозяина кулаком в ухо. Тот в ответ принялся избивать его кулаками по голове, а потом и ногой по телу.

Когда квартиросъемщик скончался от побоев, хозяин завернул его в простыню, вынес на улицу и оставил труп за углом дома, где утром его нашел прохожий.

Установлено, что причиной смерти стали перелом шейного позвонка и отек спинного мозга.

Свою вину мужчина признал и раскаялся, он взят под стражу.

Мужчину обвиняют в умышленном причинении тяжких травм, которые привели к смерти человека Фото: СУ СКР по Саратовской области

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.