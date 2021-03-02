Водитель и пассажир «пятерки» пострадали в столкновении с грузовиком в Энгельсе

Пострадали водитель и пассажир ВАЗ-2105
Фото: ГИБДД по Саратовской области
В Энгельсе вечером 2 марта произошло ДТП, в котором пострадали два человека.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, авария случилась на пересечении проспекта Энгельса и Инструментального тупика.
В 19:10 там столкнулись ВАЗ-2105 и грузовой ЗИЛ. Пострадали 24-летний водитель и 29-летний пассажир «пятерки».
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.