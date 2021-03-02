В Аткарском районе пропал молодой голубоглазый парень

Дмитрий Родионов
В Аткарском районе Саратовской области без вести пропал Дмитрий Родионов.
Как сообщили «КП-Саратов» волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», 22-летний мужчина проживает в поселке Тургенево. О его исчезновении было заявлено 1 марта.
У мужчины рост 175 см, худощавое телосложение, темно-русые волосы, голубые глаза.
На момент пропажи был одет в темно-синюю куртку до колен, черные штаны и черные дутые сапоги, а также шапку темно-синего цвета.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.