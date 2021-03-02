В Аткарском районе пропал молодой голубоглазый парень

Дмитрий Родионов

В Аткарском районе Саратовской области без вести пропал Дмитрий Родионов.

Как сообщили «КП-Саратов» волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», 22-летний мужчина проживает в поселке Тургенево. О его исчезновении было заявлено 1 марта.

У мужчины рост 175 см, худощавое телосложение, темно-русые волосы, голубые глаза.

На момент пропажи был одет в темно-синюю куртку до колен, черные штаны и черные дутые сапоги, а также шапку темно-синего цвета.

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