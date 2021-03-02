Жители Аркадакского и Ртищевского районов пожаловались в прокуратуру на отказ тестировать на коронавирус

На заседании координационного совета при правительстве Саратовской области возник вопрос о тестировании на коронавирус.

Первый заместитель прокурора области Иосиф Минеев сообщил о жалобах жителей отделанных районов, где тестирование проводится плохо. По его словам, в селах жителям отказывают в анализах, особенно это касается граждан старше 55 лет, даже тех, у кого есть симптомы ОРВИ.

Иосиф Минеев назвал два наиболее проблемных района — Аркадакский и Ртищевский.

Первый заместитель министра здравоохранения Станислав Шувалов пообещал разобраться. По его словам главные врачи больниц в указанных районах отчитываются, что проблем нет.

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