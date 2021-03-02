За 2020 год случаев пневмонии в Саратовской области стало больше в шесть раз

Ежедневные темпы прироста случаев заражения коронавирусом в Саратовской области говорят о том, что интенсивность снижения пока еще не ярко выражена. Об этом на заседании координационного совета при губернаторе 2 марта заявила глава регионального Роспотребнадзора Ольга Кожанова.

Она напомнила, что действуют ограничения по посещению зрелищных мероприятий, театров, в силе обязательный масочный режим в транспорте, самоизоляция рекомендована для лиц старше 65 лет. И самое главное — усиление контроля со стороны органов местного самоуправления за работой учреждений в части дистанцирования и масочного режима.

Такая работа должна быть продолжена в области.

- Кроме коронавируса мы в течение прошлого года и начала этого ведем мониторинг профилактики других инфекционных заболеваний. По итогам прошлого года в области отмечено снижение по 46 нозоологичским формам. На 40% снижение острых кишечных инфекций, на 26% - туберкулеза, случаев ВИЧ стало меньше на 24%, снизилось число случаев кори в четыре раза, и по ряду других заболеваний тоже есть снижение

Но при этом есть рост по ОРВИ, это связано с COVID-19, также есть рост пневмонии более чем в шесть раз, - рассказала Ольга Кожанова.