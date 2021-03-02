Валерий Радаев обрушился с критикой на работу УК в Саратове

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев начал заседание координационного совета 2 марта с критики работы коммунальных компаний. В частности, ООО «КВС».

- Масштабная авария на насосной станции КВС, из-за которой без воды и отопления осталось полгорода – свидетельство сбоя на ключевых предприятиях коммунального комплекса, — заявил он.

Среди нарушений: плохая организация подвоза питьевой воды и задержка включения отопления.

В целом коммунальный сектор, по словам губернатора, остается источником нареканий. Много жалоб поступает на работу УК.

- Много обращений по поводу начисления завышенных платежей либо платы за неоказанные услуги. Любые точечные проблемы адресуют напрямую исполнительной власти. Тенденция негативная. Она свидетельствует или о недостаточном информировании людей - к кому обращаться, или о пассивности самих управляющих компаний и как следствие — недоверии к ним граждан, — заявил Валерий Радаев.

Он поручил министру строительства и ЖКХ совместно с Госжилинспекцией, муниципальной властью провести очередной мониторинг всех УК региона.

- На коммуникациях, прозрачности начислений должна базироваться деятельность каждой УК. Не реагировать на обращения мы не можем. Но заменять собою функционал управляющих компаний — в корне неверно. Прошу в этой сфере навести порядок. Особо подчеркну, что последствия аварии на станции КВС должны найти отражение в платежках, — сказал он.

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