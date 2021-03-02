Саратовские «Карантинки» выиграли серебро на всероссийских соревнованиях

Воспитанницы Центральной спортивной школы олимпийского резерва в Саратове выиграли серебро на всероссийских соревнованиях по художественной гимнастике «Звезды Олимпа» в Орехово-Зуево.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе мэрии, девочки в составе команды «Карантинки» заняли второе место в категории 2012-2013 г. р.

Гимнасток готовили тренеры Светлана Ляленкова и Татьяна Синельникова.

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