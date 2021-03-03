В Саратовской области ожидаются осадки

В Саратовской области сегодня, 3 марта, по прогнозу синоптиков ожидаются метели.

- Местами будут небольшие осадки, а местами — метель. Температура поднимется до +1…-4 градусов, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС области.

На дорогах ожидается гололедица. А ветер будет дуть со скоростью 6–11 м/с и порывами до 14 м/с.

В 2020 году 3 марта было гораздо теплее — до +12 градусов и без осадков.

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