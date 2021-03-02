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Двум буянам из Маркса дали по полтора года условно за нападение на полицейских

Стражи порядка приехали утихомирить конфликт
Ольга СимоноваОльга Симонова
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Преступление произошло около кафе «Алмаз»

Преступление произошло около кафе «Алмаз»

Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Марксовском районе осудили 21 и 23-летнего местных жителей за применением насилия к полицейским при исполнении.

- Около трех часов ночи 19 июля 2020 года в полицию поступил звонок о потасовке у кафе «Алмаз» на выезде из Маркса. Правоохранители попытались утихомирить собравшихся, но двое из них напали на стражей порядка и высказали угрозу применения насилия, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.

После этого парней скрутили. Свою вину они признали. Суд назначил каждому по полтора года условно с годовым испытательным сроком.

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