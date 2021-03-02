В Саратове водитель подрался с пешеходом

Сегодня, 2 марта, в Солнечном поселке Саратова около остановки на улице Антонова подрались двое мужчин.
- Водитель не пропустил пешехода, и завязалась драка, — рассказала автор видео в соцсети.
Анонимный очевидец выложила ролик в группу поселка в соцсети «Вконтакте».
В комментариях под записью завязалась дискуссия о причинах конфликта между мужчинами.
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