В Саратове водитель подрался с пешеходом

Сегодня, 2 марта, в Солнечном поселке Саратова около остановки на улице Антонова подрались двое мужчин.

- Водитель не пропустил пешехода, и завязалась драка, — рассказала автор видео в соцсети.

Анонимный очевидец выложила ролик в группу поселка в соцсети «Вконтакте».

В комментариях под записью завязалась дискуссия о причинах конфликта между мужчинами.

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