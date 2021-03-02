Поездки в трамваях и троллейбусах Саратова подешевели

В трамвае можно будет проехать за 19 рублей
Фото: Екатерина Семенова
В Саратове снижена стоимость проезда в общественном транспорте.
Речь идет о трамваях и троллейбусах. Как сообщили «КП-Саратов» в профильной группе, программа действует при бесконтактной оплате проезда системой MasterCard.
До 30 апреля проехать в трамвае и троллейбусе можно будет за 19 рублей.
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