Поездки в трамваях и троллейбусах Саратова подешевели

В трамвае можно будет проехать за 19 рублей Фото: Екатерина Семенова

В Саратове снижена стоимость проезда в общественном транспорте.

Речь идет о трамваях и троллейбусах. Как сообщили «КП-Саратов» в профильной группе, программа действует при бесконтактной оплате проезда системой MasterCard.

До 30 апреля проехать в трамвае и троллейбусе можно будет за 19 рублей.

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