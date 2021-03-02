В Саратовской области открылась первая молочная ферма с роботами

Коров на ферме доят роботы
Фото: Пресс-служба губернатора Саратовской области
В селе Новые Выселки Калининского района открылась роботизированная молочная ферма.
Сегодня, 2 марта, ее посетил губернатор Валерий Радаев. Об этом «КП-Саратов» рассказали в пресс-службе главы региона.
Инвестор вложил в предприятие более 90 млн рублей. Было закуплено новое оборудование, 102 коровы племенных пород.
Каждый из роботов способен подоить 55 коров. При этом они сразу проводят анализ качества молока.
- Конечно, робот — это не полная замена человека, но тяжелый ручной труд автоматизирован. Много работает молодежи. Вся ферма может управляться по интернету. А в будущем мы планируем установить молокоматы и крафтовую сыроварню, — заявил глава местного колхоза Александр Ищенко.
По словам Валерия Радаева, такой опыт надо распространять на другие хозяйства. Уже два аналогичных проекта готовятся к пуску.
Валерий Радаев призвал распространить опыт роботизированных молочных ферм на другие хозяйства
Фото: Пресс-служба губернатора Саратовской области
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