Панков обсудил с жителями вопрос дополнительного финансирования школ и детских садов Пугачевского района

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Депутат Государственной думы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» рассказал, что поможет найти часть средств на текущие нужды школ и детских садов.

- Сегодня продолжаю встречи с жителями. В Пугачевском, Ивантеевском и Перелюбском районах. Кстати, понял, почему глава в Пугачеве предложил провести встречу с самого утра. Потому что вечером свет на улицах не горит. Хотя глава говорит, проблема решается. Шутка шуткой, но вопрос буду держать на контроле вместе с жителями.

Обсуждали сегодня не только проблемы, но и стратегические вопросы развития. Отмечу, Пугачевский район вошел в состав Балаковской агломерации. Это позволит привлекать федеральное финансирование на строительство и ремонт объектов социальной сферы, приведение дорог в нормативное состояние. Дает новые возможности для самостоятельного развития.

Ключевой вопрос – дороги. В этом году трасса Волгоград — Ровное — Энгельс — Маркс — Балаково — Пугачев — Ивантеевка — выезд на Самару передана на федеральный бюджет. А это уже другой уровень ремонта, обслуживания и безопасности.

Большое значение имеет создание комфортной городской среды. Это и благоустройство улицы Топорковской, которое сейчас проходит. И ремонт тротуаров — этот проект продолжаю в Пугачеве. И здесь очень важен ответственный подход к выбору подрядчиков. Финансирование на тротуары уже поступило. Значит, есть возможность завершить работы не к сентябрю, а раньше. При этом рабочим нужно обеспечить достойный уровень зарплат.

Районная больница заключила соглашение с СГМУ, это тоже открывает перспективы. Саратовские врачи будут проводить выездные приемы в районе. А врачи Пугачева при необходимости смогут получить консультации.

И, конечно, с директорами школ и заведующими детсадами говорили о дополнительном финансировании на текущие нужды учреждений. Они этого очень ждут. Потому что средств на это им не выделяют, а штрафы и взыскания — все на них. Помогу найти часть необходимых средств на эти цели, — пишет Николай Панков.

Напомним, вчера депутат обсудил с работниками образования Воскресенского, Хвалынского и Духовницкого районов вопросы дополнительного финансирования для школ и детских садов из расчета 2 тыс. на ребенка. Также обсудили разработку местных программ по ремонту и оснащению учреждений образования.

На региональной неделе депутат продолжит встречи с жителями Ивантеевского, Перелюбского, Озинского, Ершовского и Дергачевского районов.

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