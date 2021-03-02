Бывшего главу муниципалитета в Дергачевском районе отдали под суд за увеличение себе зарплаты

В Саратовской области будут судить бывшего главу муниципального образования Дергачевского района.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его обвиняют в двух эпизодах служебного подлога, а также в присвоении денег.

Следствие считает, что с августа 2018 по август 2020 года он незаконно увеличил себе зарплату. Общая сумма присвоенных бюджетных средств составила 348 515 рублей.

Преступление было выявлено сотрудниками отдела по борьбе с экономическими преступлениями ОМВД по Дергачевскому району.

Сейчас на имущество обвиняемого — земельные участки, автомобиль, самоходную технику и жилое помещение — наложен арест. Уголовное дело направлено в суд.

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