Депутат Андрей Воробьев помог саратовским танцорам-инвалидам поехать на международный конкурс

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Депутат Саратовской областной думы Андрей Воробьев («Единая Россия») посетил саратовский Центр адаптации и реабилитации инвалидов «Парус надежды». Парламентарий ознакомился с тем, как идет поддержка людей с ограниченными возможностями. По его словам, работа ведется «на очень высоком уровне».

На базе центра действуют гончарная мастерская, фотостудия, компьютерный класс, бассейн. В центре также работает танцевальный коллектив «Вдохновение». В настоящий момент в команде 12 инвалидов, из которых девять колясочников, и 15 человек без ограничений здоровья. Коллектив успешно выступает на международных фестивалях и достойно представляет Саратовскую область. По итогам Международного конкурса «Танцемания», проводимого в рамках Всемирного Конгресса CID UNESCO, команда приглашена в конце марта 2021 года на финальный Гала-концерт, который пройдет в Москве.

- Ранее коллектив обратился ко мне за помощью в организации поездки на конкурс. Оказал команде финансовую поддержку. Считаю, что тема адаптации людей с ограниченными возможностями, доступной среды для всех — очень важна. Кроме того, подобные коллективы поднимают имидж Саратовской области на международных конкурсах — такие начинания надо поддерживать, — заявил Воробьев.

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