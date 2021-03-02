Сотрудник саратовской турбазы пытался подкупить газовика миллионом рублей

Мужчина пытался подкупить сотрудника газоснабжающей организации Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Саратове завершено расследование уголовного дела о покушении на коммерческий подкуп.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, обвинение предъявлено работнику фирмы по организации отдыха на турбазе.

По версии следствия, днем 23 декабря он пытался передать миллион рублей высокопоставленному сотруднику газоснабжающей организации. Преступление было совершено в салоне машины на автостоянке по улице Чернышевского.

Это была лишь часть общей суммы в 1,5 млн рублей за то, чтобы снизить сумму долга за пользование газом на турбазе.

Сотрудник ресурсоснабжающей организации отказался принять деньги, а взяткодатель был задержан оперативниками УФСБ.

Дело направлено в суд.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.