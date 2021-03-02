Сотрудник саратовской турбазы пытался подкупить газовика миллионом рублей

Мужчина пытался подкупить сотрудника газоснабжающей организации
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Саратове завершено расследование уголовного дела о покушении на коммерческий подкуп.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, обвинение предъявлено работнику фирмы по организации отдыха на турбазе.
По версии следствия, днем 23 декабря он пытался передать миллион рублей высокопоставленному сотруднику газоснабжающей организации. Преступление было совершено в салоне машины на автостоянке по улице Чернышевского.
Это была лишь часть общей суммы в 1,5 млн рублей за то, чтобы снизить сумму долга за пользование газом на турбазе.
Сотрудник ресурсоснабжающей организации отказался принять деньги, а взяткодатель был задержан оперативниками УФСБ.
Дело направлено в суд.
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