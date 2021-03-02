В Саратове скончался депутат городской думы Геннадий Турунтаев

Геннадий Турунтаев

Скончался Геннадий Турунтаев, депутат Саратовской городской думы.

Как сообщили «КП-Саратов» в обкоме КПРФ, он умер в возрасте 69 лет.

- Выражаем соболезнования семье, родным и близким Геннадия Александровича Турунтаева. Мы, его товарищи, всегда будем помнить его, он навсегда останется в наших сердцах, — отметила Ольга Алимова, первый секретарь Саратовского обкома КПРФ, депутат Государственной думы ФС РФ.

Напомним, Геннадий Турунтаев родился в 1951 году в Саратове, начал работать на авиационном заводе, после — на подшипниковом заводе. В Саратовской городской думе был депутатом в течение 20 лет, начиная со второго созыва. В гордуме пятого созыва входил в состав постоянной комиссии по градостроительству, ЖКХ, архитектуре, земельным ресурсам.

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