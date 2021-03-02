Регоператор взыскал свыше 24 миллиона рублей с управляющих организаций Саратова

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Арбитражные суды с начала 2021 года вынесли 55 решений о взыскании задолженности с управляющих организаций в пользу Регионального оператора Саратовской области. Общая сумма претензий превысила 24 млн рублей.

Крупнейшие решения вынесены в отношении ООО «УК «Уютный дом» (4,4 млн рублей), ООО «Квалитет» (2,5 млн рублей), ООО «УК «Стимул» (3,2 млн рублей) и ЖСК-58 (1 млн рублей). В связи с полной оплатой задолженности было прекращено рассмотрение 5 судебных производств.

«Наши специалисты по взысканию проводят большую досудебную работу с управляющими организациями. К сожалению, остаются еще УК и ТСЖ, которые игнорируют обязанность оплачивать коммунальную услугу, копят долги и при этом продолжают собирать средства с жителей. С этим сталкиваются все ресурсоснабжающие организации. Поэтому для жителей и поставщиков услуг самым правильным в этой ситуации становится переход на прямые расчеты», - рассказал директор Регоператора Михаил Андреев.

В настоящее время специалисты по взысканию задолженности готовят для передачи в суд очередной пакет документов в отношении еще ряда управляющих организаций.

Для урегулирования проблемы задолженности в досудебном порядке потребителям необходимо в кратчайшие сроки ее оплатить, либо обратиться для совместного решения вопроса к специалистам Регоператора по номеру: 8 (8452) 25-64-90.

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