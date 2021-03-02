Педагоги «Кванториума» рассказали юным саратовцам об альтернативных источниках энергии

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В саратовском областном реабилитационном центре для детей и подростков состоялось мероприятие технопарка «Кванториума». Оно прошло при поддержке министерства образования и министерства труда и соцзащиты.

Как сообщили «КП-Саратов» организаторы, темой мастер-класса стали альтернативные источники энергии.

Педагоги-наставники Александр Бурдонов и Оксана Логунова рассказали детям об исследованиях в сфере альтернативной энергетики, ребята узнали о возможности ветра, солнца, воды для получения энергии. Они самостоятельно и с помощью родителей собрали ветровые мини-установки и запустили солнечные обогреватели.

Юные участники мероприятия получили в подарок фирменные футболки «Кванториума» и набор материалов для изготовления декоративных шкатулок, которые они смогут подарить на 8 Марта.

- Мы увидели у ребят живой интерес к происходящему, их желание участвовать в предложенных нами активностях и изучать для себя что-то новое. Хочется выразить слова благодарности коллективу центра за возможность рассказать о нашей деятельности. Мы надеемся, что наше взаимодействие станет постоянным, – отметил руководитель технопарка Александр Матутин.

Напомним, «Кванториум» был открыт в 2019 году детский технопарк был открыт по национальному проекту «Образование», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

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