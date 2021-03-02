В Саратове еще 18 домов остались без тепла

Сегодня, 2 марта, в Волжском районе Саратова 18 домов остались без отопления.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС, причиной этого стал ремонт на теплотрассе на Усть-Курдюмской улице.

В зону отключения попала Усть-Курдюмская улица, 3 (14 подъезд), 7, 7А, 7Б, 7Г, 7Д, 11, Шевыревская, 2, 2А, Федоровская, 1 (корпус 1 и 2), 2, 5, 7, Братьев Никитиных, 8 (корпус 6).

Напомним, ранее десятки домов на Ипподромной улице остались без отопления.

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