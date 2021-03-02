В Саратовской области снизилось число браконьерств

В Саратовской области в 2020 году сотрудники комитета охотхозяйства региона провели 5160 рейдов.

Охотников-нарушителей стало в два раза больше в сравнении с 2019 годом, цифра увеличилась с 684 до 1553.

Число случаев незаконной охоты снизилось с 44 до 26.

Сумма причиненного животному миру ущерба увеличилась до 1,9 миллиона рублей.

С нарушителей взыскали 1,1 миллиона рублей по штрафам.

Напомним, вчера поймали браконьеров, которые зверски расправились с тремя косулями, перерезав им горло.

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