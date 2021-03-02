За сутки в Саратовской области умерли от коронавируса пять человек

От коронавируса в Саратовской области за минувшие сутки скончались сразу пять человек.
Среди погибших трое мужчин. Самому молодому из них было 47 лет, из осложнений у него была подагра.
Мужчина 65 лет страдал хроническим артритом, панкреатитом, экзогенно-конституциональным ожирением.
Другому умершему пациенту было 69 лет, он страдал сахарным диабетом и артериальной гипертензией.
Две женщины, которым было по 72 года, страдали ишемической болезнью сердца, сахарным диабетом.
Такое количество смертей за сутки последний раз регистрировалось почти месяц назад, 7 февраля.
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