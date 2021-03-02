Мошенники выманили у саратовца 615 тысяч рублей в качестве «налога»

Во Фрунзенский отдел полиции с заявлением о мошенничестве обратился 75-летний саратовец.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, в ноябре прошлого года гражданин через телемагазин купил корсет за 20 тыс. рублей.
Через месяц ему позвонили неизвестные и сказали, что пояс радиоактивный и ему положена компенсация в размере 380 тысяч рублей.
Для ее получения необходимо было только оплатить налог.
С января по февраль мужчина перевел на неизвестные счета 615 тыс. рублей.
Возбуждено уголовное дело.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.