Мошенники выманили у саратовца 615 тысяч рублей в качестве «налога»

Во Фрунзенский отдел полиции с заявлением о мошенничестве обратился 75-летний саратовец.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, в ноябре прошлого года гражданин через телемагазин купил корсет за 20 тыс. рублей.

Через месяц ему позвонили неизвестные и сказали, что пояс радиоактивный и ему положена компенсация в размере 380 тысяч рублей.

Для ее получения необходимо было только оплатить налог.

С января по февраль мужчина перевел на неизвестные счета 615 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело.

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