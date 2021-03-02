Самарканд стал городом-побратимом Саратова

Подписано соглашение о побратимстве. Фото из Instagram Романа Бусаргина

Делегация Саратовской области продолжает работу в Узбекистане.

Как сообщил председатель регионального правительства Роман Бусаргин, прошла встреча с хокимом Самаркандской области Эркинжоном Турдимовым. По ее итогам подписано соглашение об установлении побратимских отношений между Саратовом и Самаркандом.

Фото из Instagram Романа Бусаргина

Благодаря этому будут привлекаться инвестиции, начнется реализация совместных проектов, образовательные учреждения городов будут взаимодействовать друг с другом.

Со стороны Саратова соглашение подписал заместитель главы администрации города по экономическим вопросам Алексей Никитин, от Самарканда — хоким города Бобурмирзо Облакулов.

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