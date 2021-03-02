Саратовцы готовы отказаться от обедов и премий ради корпоративного такси

Эксперты выяснили отношение саратовцев к корпоративному такси.

Выяснилось, что 72% горожан ждут от начальства компенсации на работу и обратно, а также по рабочим делам. Еще 17% считают, что поездки должны оплачиваться в особых случаях. Каждый пятый при прочих равных выбрал бы ту компанию, которая обеспечивает бесплатный проезд.

Ради этого саратовцы даже готовы отказаться от абонемента в фитнес-зал (20%), премий и доплат (14%), компенсаций обедов (11%).

Однако такая возможность есть у 10% опрошенных.

Отметим, что почти 40% саратовцев из-за коронавируса боятся ездить на общественном транспорте и ищут ему альтернативу.

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