В Саратове стали чаще требоваться онлайн-консультации юристов и бухгалтеров

В Саратове с отменой ограничений из-за коронавируса вырос спрос на деловые и бэк-офисные услуги в формате аутсорс.

К такому выводу пришли аналитики одного из сайтов по поиску работы.

В Саратове юристы стали требоваться чаще на 70%, онлайн-предложение подобных услуг выросло на 45%, бухгалтеры — на 5%.

Привлекать внешних специалистов стало популярно во всей стране, в областном центре спрос на них вырос на 124%.

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