Замглавы Саратова приехал в детсад №75 после жалоб на старые кроватки

Александр Бурмак встретился с родителями воспитанников детсада №75
Фото: Пресс-служба администрации Саратова
Вчера, 1 марта, замглавы Саратова по социальной сфере Александр Бурмак посетил детскийсад на улице Тулайкова.
Напомним, «КП-Саратов» писала, что горожане жалуются на плохое состояние детского сада, в частности, старые кровати, отсутствие детской площадки, музыкального руководителя и медработника и другое.
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе мэрии, собравшиеся обсудили состояние детсада. Сотрудник районной администрации доложил, что в детсаду уже отремонтировали кровлю, заменили водопроводные коммуникации.
Горожане жалуются на плохое состояние детского сада
Фото: Пресс-служба администрации Саратова
- Сегодня по обращению родителей посетили детский сад №75 в Ленинском районе. При осмотре увидели, что действительно требуется вмешательство в ситуацию в части благоустройства территории. Однако внутри детского садика мы увидели бережное отношение воспитателей к своим группам — все чисто и опрятно. Имеются кроватки, срок использования которых уже подходит к своему завершению, будем срочно решать этот вопрос, — рассказал замглавы Саратова Александр Бурмак.
Он напомнил о выделении на каждого школьника и дошкольника по 2 тыс. рублей по инициативе спикера Госдумы. На что потратить эти деньги решат вместе с родителями ребят.
По итогам встречи решено создать общественный совет по вопросам ремонта детсада.
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