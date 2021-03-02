Замглавы Саратова приехал в детсад №75 после жалоб на старые кроватки

Александр Бурмак встретился с родителями воспитанников детсада №75 Фото: Пресс-служба администрации Саратова

Вчера, 1 марта, замглавы Саратова по социальной сфере Александр Бурмак посетил детскийсад на улице Тулайкова.

Напомним, «КП-Саратов» писала, что горожане жалуются на плохое состояние детского сада, в частности, старые кровати, отсутствие детской площадки, музыкального руководителя и медработника и другое.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе мэрии, собравшиеся обсудили состояние детсада. Сотрудник районной администрации доложил, что в детсаду уже отремонтировали кровлю, заменили водопроводные коммуникации.

Горожане жалуются на плохое состояние детского сада Фото: Пресс-служба администрации Саратова

- Сегодня по обращению родителей посетили детский сад №75 в Ленинском районе. При осмотре увидели, что действительно требуется вмешательство в ситуацию в части благоустройства территории. Однако внутри детского садика мы увидели бережное отношение воспитателей к своим группам — все чисто и опрятно. Имеются кроватки, срок использования которых уже подходит к своему завершению, будем срочно решать этот вопрос, — рассказал замглавы Саратова Александр Бурмак.

Он напомнил о выделении на каждого школьника и дошкольника по 2 тыс. рублей по инициативе спикера Госдумы. На что потратить эти деньги решат вместе с родителями ребят.

По итогам встречи решено создать общественный совет по вопросам ремонта детсада.

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