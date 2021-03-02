Жители Заводского района остались без воды из-за аварии

В Заводском районе Саратова днем 2 марта отключили питьевую воду.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», ведутся работы на улице Омская, где произошел порыв водовода.

В связи с этим до восьми вечера отключена подача холодной воды жителям домов на Омской, Огородной и 5-м Динамовском проезде.

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