В Энгельсе мужчина украл у собутыльника телефон и пистолет «Добряга»

В Энгельсе Саратовской области полиция нашла подозреваемого в краже.

- Вечером 31 января 41-летний мужчина рассказал, что пил на улице Ломоносова с незнакомцем и лишился телефона Honor 8A, аэрозольного пистолета «Добряга», серебряной цепочки и банковской карты, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МВД.

Правоохранители задержали ранее судимого 43-летнего гражданина, который сдал телефон и цепочку в ломбард. Он во всем признался. Ему выписали подписку о невыезде.

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