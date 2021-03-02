В Саратове 30 домов остались без отопления

С утра 2 марта отключено отопление в домах на улице Ипподромная в Саратове.

Как сообщили «КП-Саратов» в филиале «Т Плюс», начались профилактические работы на тепловых сетях, поэтому приостановлена работа котельной на Ипподромной.

Тепла не будет в домах по улице Ипподромная и Шехурдина ориентировочно до 15 часов. Всего в зону отключения попали около 30 адресов.

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