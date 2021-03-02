Около «Липок» иномарка сбила мужчину

Иномарка сбила мужчину на улице Радищева
Фото: ГИБДД по Саратову
В Октябрьском районе Саратова вчера вечером, 1 марта, сбили мужчину.
- В 19:08 57-летний мужчина переходил дорогу в неположенном месте напротив Радищева, 23. Его сбил 27-летний водитель Toyota, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области.
Пострадавшего госпитализировали.
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