Около «Липок» иномарка сбила мужчину

Иномарка сбила мужчину на улице Радищева Фото: ГИБДД по Саратову

В Октябрьском районе Саратова вчера вечером, 1 марта, сбили мужчину.

- В 19:08 57-летний мужчина переходил дорогу в неположенном месте напротив Радищева, 23. Его сбил 27-летний водитель Toyota, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области.

Пострадавшего госпитализировали.

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