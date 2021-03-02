В Саратовской области за сутки выявили еще 190 зараженных коронавирусом

Выявлено 190 случаев коронавируса Фото: Артем КИЛЬКИН

В Саратовской области за сутки заразились коронавирусом 190 человек.

На 2 марта выявлено 49 895 случаев COVID-19. Вылечились от этой инфекции 45 040 человек, за сутки — 163.

Среди заразившихся 16 детей до 14 лет и 77 человек старше 60.

Больше всего новых случаев в Саратове — 88, Энгельсском районе — 24 и Балаковском — 12.

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