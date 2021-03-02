Дмитрий Плеханов: Интересы жителей — приоритет для строителей и общественности

Руководитель строительной организации «ПДПСтрой» Дмитрий Плеханов поблагодарил активных жителей Энгельса за предложение сотрудничества. Он отметил, что необходимо направить все усилия на то, чтобы дети учились в современных и комфортных условиях.

- Ко мне обратились активные жители Энгельса и представители родительского сообщества. Согласен с ними, строительство школ и детсадов, в том числе в рамках нацпроектов — это именно то направление, где необходимо конструктивное взаимодействие и взаимное доверие общественности и строителей. И наш общий приоритет — это интересы детей, которые будут посещать учебные учреждения, и их родителей. В этой ситуации не место разногласиям. Поэтому принял решение отозвать исковое заявление, которое сейчас рассматривается в суде. Деловая репутация очень важна для нашей организации. Но практика показывает, что судебные разбирательства могут длиться месяцами и годами. Это время лучше потратить на новые совместные проекты. Уверен, их будет немало, — считает Дмитрий Плеханов.

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