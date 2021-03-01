Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела об убийстве мальчика в Вольске

Возбуждено уголовное дело об убийстве ребенка в Вольске
Расследование дела об убийстве пятилетнего мальчика в Вольске Саратовской области взял на личный контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
Как сообщает СК России, он поручил руководству следственного управления по Саратовской области принять исчерпывающие меры к оперативному и всестороннему расследованию преступления.
Напомним, тело ребенка было найдено рано утром 1 марта на улице Краснооктябрьская в Вольске. Возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего.
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