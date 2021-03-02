В Саратовской области мужчину посадили на 13 лет за 13 случаев педофилии

В Лысогорском районе Саратовской области вынесен приговор серийному педофилу.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, 63-летний мужчина признан виновным в 13 эпизодах растления детей разного возраста.
Было установлено, что с сентября 2016 по август 2019 года мужчина развращал трех девочек 2012, 2003 и 2002 годов рождения и мальчика 2017 года. При этом он временами применял насилие.
Известно, что дети находились под опекой его жены.
Лишь в 2019 году одна из жертв рассказала о происходящем своей знакомой, а та обратилась в органы опеки.
Мужчину отправили в колонию строгого режима на 13 лет.
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