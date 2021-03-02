В частном доме под Хвалынском найден труп с ожогами

Тело мужчины найдено в частном доме
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Хвалынском районе Саратовской области найден труп 41-летнего мужчины.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, человек погиб в поселке Алексеевка, в частном доме.
Начата доследственная проверка. На теле мужчины найдена травма, а лицо, конечности и туловище — обожжены.
По итогам проверки будет установлена причина смерти и принято процессуальное решение.
Следователи начали проверку
Фото: СУ СКР по Саратовской области
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