В частном доме под Хвалынском найден труп с ожогами

Тело мужчины найдено в частном доме Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Хвалынском районе Саратовской области найден труп 41-летнего мужчины.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, человек погиб в поселке Алексеевка, в частном доме.

Начата доследственная проверка. На теле мужчины найдена травма, а лицо, конечности и туловище — обожжены.

По итогам проверки будет установлена причина смерти и принято процессуальное решение.

Следователи начали проверку Фото: СУ СКР по Саратовской области

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