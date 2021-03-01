Николай Панков обсудил с жителями районов Саратовской области возможность ремонта школ и детсадов

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Депутат Госдумы обсудил с жителями Воскресенского, Хвалынского и Духовницкого районов подготовку местных программ по ремонту учреждений образования. А также дополнительное финансирование на нужды школ и детсадов.

Николай Панков обратится за помощью в привлечении средств к председателю Государственной Думы Вячеславу Володину.

В обсуждении этих важных проблем приняли участие директора школ, заведующие детских садов, представители родительских комитетов и местной власти. Они одобрили предложение об изыскании дополнительного финансирования на текущие нужды учреждений, исходя из потребности 2 тысячи на ребенка в год.

- Острый вопрос – текущее содержание школ и детсадов. Средств на это не выделяется. Поэтому сотрудникам приходится самим убирать снег. И собирать с родителей деньги на учебные пособия или занавески. В то время, как можно найти дополнительные средства для учреждений, если вместе поставить такую цель. Сегодня об этом говорили с жителями Воскресенского, Хвалынского, Духовницкого районов. Дополнительные средства из расчета две тысячи на ребенка должны решить эту проблему. Готов найти половину финансирования. С жителями и местной властью приняли и другое решение. О формировании местных программ по ремонту школ и детских садов. Предложил в течение месяца просчитать потребность в финансировании, – отметил Николай Панков на встрече в Духовницком районе.

На региональной неделе депутат также проведет встречи с работниками образования Пугачевского, Ивантеевского, Перелюбского, Озинского, Дергачевского, Ершовского районов области. А также Краснопартизанского и города Шиханы. Об этом Николай Панков сообщал в своем телеграм-канале «Пара слов».

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