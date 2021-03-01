Ребенок замерз до смерти на улице в Вольске: возбуждено дело об убийстве

Мальчик замерз на пороге магазина
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Вольске Саратовской области возбуждено уголовное дело об убийстве ребенка. Речь идет о пятилетнем мальчике, который замерз на пороге магазина.
Как рассказали «КП-Саратов» в СУ СКР региона, расследованием занимается отдел особо важных дел, подключены наиболее опытные криминалисты управления.
Напомним, тело ребенка было найдено около половины шестого утра 1 марта около магазина на улице Краснооктябрьская, 30а. Сейчас устанавливаются все обстоятельства трагедии, ведется поиск подозреваемых, которые могут быть причастны к гибели мальчика.
Кроме того, следователи дадут оценку условиям жизни в семье ребенка, а также работе органов профилактики.
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