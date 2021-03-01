Жители Саратовской области в феврале больше всего хотели чистых дорог и тротуаров

Уборка улиц в Саратове стала самой популярной темой для жалоб в феврале

ЦУР составил рейтинг обращений в саратовских социальных сетях в феврале 2021 года.

Круглосуточная система мониторинга «Инцидент Менеджмент» зафиксировала 435 сообщений об уборке дорог и тротуаров от снега. В конце февраля интерес к проблеме снизился: за последнюю неделю от жителей поступило всего 16 жалоб.

На втором месте вопросы по отсутствию воды и отопления. Их за месяц поступило 358, только за последние четыре дня — 280. Связано это с коммунальной аварией по вине ООО «КВС», которая коснулась более 400 тыс. саратовцев.

Третья позиция рейтинга у темы отлова собак. Избавить территории от бездомных животных просили в феврале через соцсети 165 человек. В прошлом месяце — 244. Тогда информация ЦУР была представлена всем заинтересованным лицам, а губернатор Валерий Радаев потребовал от подчиненных заняться вопросом вплотную. В администрации Саратова обещали к концу марта отловить 387 собак.

- Снегопады и произошедшая в конце месяца коммунальная авария требовали молниеносной реакции, чтобы возникшие в связи с этим проблемы не приобрели статус долго решаемых. ЦУР выявлял и передавал вопросы граждан ответственным для последующей быстрой реакции, — рассказал «КП-Саратов» руководитель ЦУР Сергей Блаженнов.

Отметим, в феврале жителей региона также волновали вопросы оплаты коммунальных услуг, вакцинации, качества работы управляющих компаний, ремонта дорог, уличного освещения и т. д. Всего за минувший месяц ЦУР обработал и передал в органы власти 4 848 обращений. Ответы получили большинство заявителей.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.