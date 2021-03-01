Гроссмейстер из Саратова завоевала бронзу на Кубке России

Международный гроссмейстер из Саратова Баира Кованова с результатом 6,5 из 9 завоевала бронзовую медаль на женском турнире на этапе Кубка России в рамках Moscow Open.
17-й Международный Кубок РГСУ по шахматам Moscow Open завершился в столице.
В рамках него проходили два главных турнира — этапы Кубка России среди мужчин и женщин.
Тренер саратовского гроссмейстера Ковановой — Павел Лобач.
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