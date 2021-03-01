Открывается горячая линия Центра защиты прав и интересов детей

Сегодня, 1 марта, начинает свою работу горячая линия Центра защиты прав и интересов детей, подведомственного Минпросвещения России.

- Родителям и гражданам, которые хотят принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, будут оказывать психолого-педагогическую, методическую и консультативную помощь, — сообщили «КП-Саратов» в министерстве образования Саратовской области.

Горячую линию запускают в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.

Позвонить можно бесплатно: 8 (800) 555-89-81.

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