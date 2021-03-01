Под Саратовом откроют узбекский рынок

Создание узбекского торгового дома под Саратовом обсудили Роман Бусаргин и Адхам Икрамов
Под Саратовом планируют создать узбекский торговый дом.
Как сообщил в своем Instagram председатель правительства Роман Бусаргин, такой проект был рассмотрен 1 марта на встрече с главой ТПП Узбекистана Адхамом Икрамовым. Он предложил разработать дорожную карту для привлечения в Саратов предприятия из Узбекистана.
- Проект очень интересный. Республика славится своими специями, плодоовощной продукцией и другими товарами, которые будут интересны жителям нашего региона, – считает Роман Бусаргин.
Узбекский торговый дом предложено организовать в Усть-Курдюме. Ориентировочно – до 2022 года.
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