Закрыты 29 классов в саратовских школах из-за коронавируса

В Саратовской области из-за коронавируса закрыто 29 классов в 19 школах.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве образовании региона, речь идет о 13 учреждениях в Саратове, по одному в Екатериновском, Озинском, Энгельсском, Новобурасском, Базарно-Карабулакском, Романовском.

На самоизоляции находятся 656 учеников и 18 педагогов.

Закрыты две группы в двух профорганизациях Балаковского и Энгельсского района, на «дистант» переведены 49 человек.

Кроме того, закрыты четыре группы в четырех детских садах — три в Саратове, один в Энгельсе. В них 57 воспитанников и восемь воспитателей.

Из-за ОРВИ закрыт класс одной школы в Советском районе, девять учеников получают знаний онлайн, 12 групп Энгельсского промышленно-экономического колледжа, в которых 244 студента переведены на дистанционное обучение. А еще восемь групп в пяти детских садах — по два в Саратове и Энгельсском районе и один в Петровском с 228 воспитанниками.

В восьми вузах Саратовской области десять групп переведены на «дистанционку».

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.