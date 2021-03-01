Прокуратура проведет в Саратове большое совещание после несчастных случаев с детьми

В Саратове состоится масштабное совещание по ситуации с детьми.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области, участившиеся преступления по отношению к детям вызывают обеспокоенность.

- Череда событий прошлого и текущего года, связанных с убийством шестилетнего мальчика в Энгельсе, выброшенными с балкона четвертого этажа малолетними девочками в Саратове, погибшим в ночное время от холода пятилетним ребенком на улице Вольска и другими, не оставила равнодушным ни одного жителя нашей области, — заявили в прокуратуре.

При этом отмечается неудовлетворительная работа должностных лиц органов власти при выявлении семей и детей в трудной жизненной ситуации.

В связи с этим было принято решение провести межведомственное совещание. На него приглашены: губернатор Валерий Радаев, руководители прокуратуры, МВД, ФСБ, члены правительства, профильные министры, главы районов, участники молодежных движений.

В прокуратуре сообщили, что пока дата совещания не определена. Сейчас прокурор области Сергей Филипенко находится в Москве на коллегии Генпрокуратуры. Мероприятие в Саратове состоится после его возвращения.

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