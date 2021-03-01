В Саратовской области браконьеры задавили и зарезали трех косуль

В Екатериновском районе Саратовской области в субботу, 27 февраля, браконьеры убили трех косуль.
- Егерь общества охотников во время патруля заметил следы снегоходов и кровавые пятна. Он поехал в ту же сторону и около села Киселевка увидел три снегохода, два из которых быстро уехали. Оставшийся мужчина пояснил, что просто катался по полям, несмотря на то, что при нем был кровавый нож, а на передней части техники — шерсть, — сообщили «КП-Саратов» в областном комитете охотничьего хозяйства.
У погибших животных были механические травмы задних частей тела из-за того, что на них, возможно, наехали.
Снегоход и нож изъяли. Произошедшим занимается полиция.
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