Мэрия требует с ООО «КВС» 1,8 млн рублей

Администрация Саратова пытается взыскать с ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» более 1,8 млн рублей.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, предметом иска, поданного в Арбитражный суд Саратовской области, является канализационная станция на улице Ломоносова, 1.

Ранее она была передана в собственность муниципалитета от АО «Саратовстекло». Балансодержателем объекта стал комитет по ЖКХ.

Сейчас мэрия просит взыскать с ООО «КВС» сумму затрат на содержание станции, которые все это время оплачивало АО «Саратовстекло», а потом взыскивало из бюджета города.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.