Тепло и метели: резкое изменение погоды ожидается в Саратовской области

В Саратовской области сегодня, 2 марта, ожидается резкое изменение погоды.

- Утром и днем в большинстве районов небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег, местами метель, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС области.

На дорогах будет скользко. Прогнозируется также сильный ветер. Днем он подует со скоростью 8–13 м/с и порывами до 15–20 м/с.

При этом будет достаточно тепло — разогреется до +2… -3 градусов.

В 2020 году 2 марта также было тепло.

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