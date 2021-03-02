В Саратовской области зазвучат сирены

Завтра, 3 марта, в Саратовской области прозвучат сирены «Внимание всем!».

- Проверка систем оповещения пройдет с 10:00 до 11:00. После выключения сирен по радио передадут речевые сообщения, — рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе Управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения.

Граждан просят сохранять спокойствие.

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