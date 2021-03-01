Названо самое популярное животное в Саратове

Эксперты выяснили, каких животных жители Саратовской области любят больше.

Об этом стало известно в ходе опроса. Оказалось, что коты живут у 46% граждан, а собаки у 28%.

Еще 9% опрошенных заявили, что они в ближайшие месяцы собираются купить себе питомца.

Тратить много денег на покупку животных горожане не готовы. Котенка граждане готовы приобрести за 450 рублей, а щенка — за 1,4 тыс. рублей.

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