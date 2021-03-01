Мошенник из Балакова оставил без прав и 94 тысяч рублей четырех человек

Балаковец стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве. Об этом сообщили в областном ГУ МВД.
Он оставил без денег четырех человек. Двум гражданин пообещал восстановить права, которых их лишили за нетрезвую езду. Еще стольким же — получить разрешительные документы на вождение без учебы и сдачи экзаменов.
В итоге те отдали ему 94 тыс. рублей, но обещанных услуг им оказано не было. Злоумышленник надеялся, что его жертвы не пойдут в полицию, ведь это незаконные услуги.
Однако те все же обратились к правоохранителям. В итоге подозреваемого нашли и доставили в отдел.
На него завели уголовное дело.
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