Мошенник из Балакова оставил без прав и 94 тысяч рублей четырех человек

Балаковец стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве. Об этом сообщили в областном ГУ МВД.

Он оставил без денег четырех человек. Двум гражданин пообещал восстановить права, которых их лишили за нетрезвую езду. Еще стольким же — получить разрешительные документы на вождение без учебы и сдачи экзаменов.

В итоге те отдали ему 94 тыс. рублей, но обещанных услуг им оказано не было. Злоумышленник надеялся, что его жертвы не пойдут в полицию, ведь это незаконные услуги.

Однако те все же обратились к правоохранителям. В итоге подозреваемого нашли и доставили в отдел.

На него завели уголовное дело.

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